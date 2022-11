Samantha Stark: Controlando Britney Spears é “o maior feito da minha vida”

Há um ano, a tutela que vigiava e castigava a cantora chegou ao fim. Dois filmes do New York Times tiveram um papel decisivo no desfecho. O último estreia-se este sábado às 22h30 no AMC Crime.

Há pouco mais de um ano, Britney Spears chorou em tribunal. Chegava ao fim a tutela ("conservatorship”, no original inglês, que em Portugal corresponde grosso modo ao regime do maior acompanhado) que privara uma das maiores estrelas pop do mundo de autonomia e direitos básicos. Dois documentários do New York Times enquadram o princípio e o final de um ano libertador para a cantora, o segundo dos quais, Controlando Britney Spears, tem agora estreia em Portugal: este sábado, às 22h30, no canal AMC Crime. A realizadora Samantha Stark não tem dúvidas: “Considero-o o maior feito da minha vida.”