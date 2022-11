O futuro foi ontem?

No outro dia, li que um projecto de Inteligência Artificial estava a ser um sucesso no que toca a intrujar abelhas. A experiência, levada a cabo pelo instituto de pesquisa alemão Dahlem Center for Machine Learning and Robotics, consistiu em colocar um RoboBee no interior de uma colmeia e observar depois o comportamento do enxame. Após várias tentativas falhadas, com o intruso a ser atacado sem dó nem piedade, o RoboBee, um micro robot capaz de imitar a dança das abelhas criado em 2018 e melhorado à medida, acabaria por ser aceite pelos insectos que não só não o expulsaram, mas inclusive se submeteram a algumas das suas instruções. O último passo será colocar vários RoboBees em diversas colmeias, de forma que sejam acolhidos como membros de pleno direito, usando-os para domesticar o enxame.