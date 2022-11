Do barroco aos dias de hoje, na Casa da Música

Mais um ano, mais uma volta ciclo À Volta do Barroco na Casa da Música, com concertos partilhados por diferentes agrupamentos da casa. Se no domingo a Orquestra Barroca Casa da Música havia interpretado Corelli e Locatelli, compositores inequivocamente barrocos, na terça-feira avançou para obras de Carl Phillip Emanuel Bach (1714-1788) e Jiří Antonín Benda (1722-1795), igualmente sob a direcção de Andreas Staier, numa formação de cordas e cravo.