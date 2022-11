Tanto o Sindicato Nacional dos Enfermeiros como o Sindicato dos Enfermeiros consideraram os resultados das reuniões desta quarta-feira com o Governo como “um primeiro passo”

Os dois primeiros sindicatos de enfermeiros a reunirem-se esta quarta-feira com o Ministério da Saúde saíram satisfeitos com o acordo conseguido, sobre contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão de carreira, seja qual for o vínculo.