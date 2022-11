Enfermeiros marcam quatro dias de greve só este mês

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e o Ministério da Saúde voltaram esta quarta-feira à mesa das negociações, pela segunda vez numa semana, para tentarem chegar a acordo sobre os termos da reposição dos pontos para efeitos de progressão na carreira. Mas Guadalupe Simões, do SEP, confirma ao PÚBLICO que o sindicato resolveu marcar mais três dias de greve para o mês de Novembro depois da “não evolução da situação negocial” com o Ministério da Saúde.

Assim, a adicionar ao dia de greve que já estava marcado (dia 18 de Novembro), os enfermeiros vão estar em greve a 17, 22 e 23 de Novembro.

O processo negocial iniciou-se com a ministra Marta Temido, cumprindo uma promessa que vinha no programa do Governo e no Orçamento do Estado: a resolução da contagem dos pontos para a progressão na carreira. Estava previsto que o processo negocial, que com a anterior equipa ministerial ficou a cargo da secretária de Estado da Saúde Maria de Fátima Fonseca, ficasse concluído no final de Setembro.

Mas a saída da então ministra e a entrada no novo ministro Manuel Pizarro atrasou o processo. Na semana passada os sindicatos estiveram no ministério, mas já com a data de 2 de Novembro (esta quarta-feira) agendada para mais uma ronda negocial.

Um comunicado enviado esta madrugada pelo SEP fazia já prever que o resultado desta reunião pudesse não ir ao encontro de todas reivindicações, ao referir que esta ronda, que contou com a presença do secretário de Estado da Saúde Ricardo Mestre, seria “decisiva para evitar formas de luta”. Nessa nota, o sindicato explica que remeteu uma contraproposta ao depois do Ministério da Saúde depois de este ter entregue uma proposta de projecto de Decreto de Lei. “O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses não aceita proposta do Governo/Ministério da Saúde dos retroactivos da contabilização dos pontos ser a 20222, concluía.

À saída do encontro, José Carlos Martins, dirigente do SEP, assumiu que “correu mal”. “Em relação à contraproposta, o Ministério da Saúde evoluiu em apenas duas questões”, disse em declarações à SIC Notícias, à porta do Ministério. Referiu que o ministério se propôs a pagar uma tranche de 75% da dívida relacionada com os retroactivos e que quem transitou para a carreira de enfermeiro especialista não será prejudicado na contagem de pontos.

Mas não se terá mostrado disponível para pagar retroactivos a partir de Janeiro de 2018, como é a pretensão do sindicato. “Como de resto foi feito com toda a administração pública. Há uma dívida em relação aos enfermeiros”, reforçou.

Lembrou que nos enfermeiros com contratos individuais de trabalho que foram reposicionados nos 1200 euros (valor base da carreira) em 2011, 2012 e 2013, “essa contagem [de pontos] traduz-se em progressão a partir de 2018 e é justo que os diferenciais remuneratórios fossem pagos desde 2018”, disse.

Durante o dia o Ministério da Saúde vai reunir-se com os restantes sindicatos dos enfermeiros.