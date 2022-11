Da tradição de Dianne Reeves à exploração de Alice Coltrane, eis o Guimarães Jazz

O festival arranca esta quinta-feira com Dianne Reeves. Até dia 19, homenagem a Alice Coltrane por Hamid Drake, o David Murray Octet ou uma revisita a Jazz in the Space Age , de George Russell.

Se a 30.ª edição foi descrita como “transcontinental”, podemos dizer que a que lhe sucede, entre esta quinta-feira e 19 de Novembro, mantém essa vocação, trazendo a Guimarães diferentes dimensões dentro das vastas expressões jazzísticas: a tradição clássica do jazz vocal em Dianne Reeves, a sua vertente espiritual, cósmica, exploratória, através da homenagem a Alice Coltrane por Hamid Drake, o jazz escandinavo representado pelo combo multigeracional Benjamin Koppel, Anders Koppel and Martin Andersen Trio, a Orquestra Jazz de Matosinhos a recuperar Jazz in The Space Age, de George Russell.