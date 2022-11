Governo vai recrutar 74 vigilantes e 40 conservadores-restauradores para o património

O ministro da Cultura anunciou esta manhã no Parlamento a abertura de dois concursos para contratação de 74 vigilantes e 40 conservadores-restauradores que reforçarão os quadros de pessoal de museus e monumentos nacionais. Sublinhando que este “é apenas um passo num caminho” que o Governo está a iniciar, Pedro Adão e Silva sublinhou que 20 desses conservadores irão integrar a equipa do Laboratório José Figueiredo, onde será analisada a espada de D.Dinis recentemente recuperada do túmulo do monarca.

Adão e Silva falava na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, reunida no hemiciclo para apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023. Na sua nota introdutória, o ministro evocou e reconheceu um velho problema, para o qual “há um diagnóstico que é grave e que está feito": que os “museus, palácios e monumentos nacionais carecem de reforço urgente de recursos humanos”.

Foi na sequência desse diagnóstico que anunciou a abertura dos dois concursos, frisando que este “é um sinal importante com consequências práticas” e manifestando a intenção de continuar a reforçar os quadros desta área.

“Vinte destes conservadores irão trabalhar para o Laboratório José Figueiredo. Não há memória de uma entrada desta dimensão de pessoas qualificadas [para esta unidade dependente da Direcção-Geral do Património Cultural”, disse ainda Adão e Silva.

O ministro elencou ainda que, quanto aos conservadores-restauradores, “dois irão para o Museu Nacional de Arte Antiga [MNAA], dois para o Museu Nacional Soares dos Reis, dois para Conímbriga e dois para o Museu Nacional Machado de Castro”.

“É um sinal de que as coisas estão a mudar”, diria depois o ministro em resposta à primeira interpelação da oposição, vinda da bancada do PSD. A atenção dada aos museus e monumentos, insistiu, “é uma prioridade para a política de cultura”. Como recorda a Agência Lusa, em Julho de 2021 o ex-director-geral do Património Cultural Bernardo Alabaça dizia que 140 contratações de funcionários para o sector, entre os quais 74 assistentes técnicos, aguardavam autorização do Ministério das Finanças — um número superior ao anunciado esta quarta-feira pelo actual ministro.

Mais tarde na audição da manhã desta quarta-feira, em resposta à deputada Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal, o ministro reconheceu que os dois concursos que anunciou “respondem parcialmente aos problemas que os museus monumentos nacionais têm” e que entre os 74 vigilantes alguns “serão distribuídos naturalmente pelo MNAA”, o qual, recordou beneficiará de obras no valor de cinco milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Pedro Adão e Silva não detalhou mais sobre que instituições, entre museus, palácios e monumentos nacionais, receberão os futuros vigilantes. Há menos de um mês, o director do MNAA, Joaquim Caetano dizia no Parlamento que o seu museu estava “em risco de recuar mais de um século por falta de pessoal”, sendo conhecidas as queixas de falta de vigilantes na instituição, que levaram já, no passado, ao encerramento de salas, por exemplo.

Mais recentemente, as acções dos activistas climáticos que têm visado museus e galerias de todo o mundo evidenciaram a necessidade de mais vigilância.