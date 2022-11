Tornado que afectou Alcântara seguiu, com menor intensidade, para o interior do país

Segundo informação dada ao PÚBLICO pelo IPMA, o tornado “ter-se-á formado perto de Lisboa” e dirige-se, com menor intensidade, para os distritos da Guarda e Castelo Branco.

Um “tornado de fraca intensidade” afectou esta tarde na zona de Alcântara, em Lisboa, confirmou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A zona de Alcântara, em Lisboa, foi afectada hoje por “um tornado de fraca intensidade”. Há registo de mais de 180 ocorrências em Portugal continental até às 15h00. Saiba mais: https://t.co/Bq3L3avgBX pic.twitter.com/1e6Dkz2qgl — Público (@Publico) November 8, 2022

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o vento levantar destroços no bairro, pelas 13h. Um dos edifícios atingidos foi o do Banco Alimentar contra a Fome, na Avenida de Ceuta, que ficou sem parte do telhado.

De acordo com a meteorologista do IPMA Patrícia Gomes, na escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados consoante os estragos provocados, o tornado que passou por Alcântara é considerado leve ou fraco, com ventos entre os 65 km/h e os 180 km/h. Um tornado desta intensidade é capaz de partir ramos de árvores ou levantar telhas e danificar portas e janelas de edifícios.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil tinha já emitido, esta manhã, um aviso para a possibilidade de ocorrência de inundações em algumas cidades, devido à forte precipitação em várias regiões do Norte e Centro do país.

Telhados arrancados, queda de árvores, inundações e até um pequeno tornado em Alcântara são algumas das consequências do mau tempo desta tarde. Equipas da Proteção Civil de #Lisboa continuam no terreno.

?? Afonso Reis Cabral pic.twitter.com/A7808OJYKF — Lisboa (@CamaraLisboa) November 8, 2022

Tendo em conta ocorrências já registadas pela Protecção Civil em Benavente, no distrito de Santarém, o tornado segue da capital para nordeste, na direcção das regiões da Guarda e Castelo Branco.

Entre as 00h e as 15h desta terça-feira, a Protecção Civil registou 182 ocorrências em Portugal continental, devido à chuva forte e ao vento, sendo os distritos de Lisboa e de Aveiro os mais afectados.

Até ao final do dia desta terça-feira, o IPMA mantém a previsão de precipitação no Centro e Sul do país, que pode ser “intensa e acompanhada de trovoada e rajadas de vento”. Estão sob aviso laranja os distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre, e sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Évora e Beja.

A partir de quarta-feira, estes fenómenos meteorológicos em Portugal continental deverão perder intensidade. Quinta e sexta-feira já serão dias de céu limpo ou pouco nublado, segundo a previsão do IPMA.