Atraso no concurso obriga Estado a negociar extensão de contratos do SIRESP

O Estado já está a negociar com parceiros privados do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) para que estes continuem a fornecer, depois de 31 de Dezembro e de forma temporária, os serviços que permitem o funcionamento da rede que assegura as comunicações entre diversas entidades, como polícias, bombeiros e INEM.