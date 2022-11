Joseph Blatter e o Mundial no Qatar: “Foi um erro”

Joseph Blatter admitiu, em entrevista ao grupo de media suíço “Tamedia” publicada na última segunda-feira, que a escolha do Qatar para organizar o Mundial 2002 foi um erro: “Assumo a minha responsabilidade como presidente da FIFA naquela altura. O futebol e o Mundial são demasiado grandes para isso”, referiu o ex-presidente da FIFA.

Blatter também revelou que o plano inicial para a organização do Mundial de 2022 seria a escolha dos Estados Unidos, quatro anos após o Mundial se ter realizado na Rússia: “Teria sido um gesto de paz se esses dois adversários políticos tivessem organizado o Mundial um depois do outro.”

Na mesma entrevista, Blatter alegou que influências políticas pesaram na atribuição do Mundial ao Qatar, nomeadamente sobre Michel Platini (presidente da UEFA entre 2007 e 2015): “Antes do congresso da FIFA em 2010 (…) ele foi convidado para ir ao palácio do presidente [Nicolas] Sarkozy, que tinha acabado de almoçar com o príncipe herdeiro do Qatar”.

Blatter afirmou que Sarkozy pedira a Platini para votar na candidatura qatari para organizar o Mundial: “Foi exactamente assim: graças (…) a Platini, o Mundial foi para o Qatar e não para os Estados Unidos. Também foi sobre dinheiro: meses depois, o Qatar comprou caças aos franceses por 14,6 mil milhões de dólares.”

O Mundial de 2022 inicia-se no próximo dia 20 de Novembro e termina a 18 de Dezembro.

Texto editado por Jorge Miguel Matias