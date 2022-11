Uma Fiorentina inconsistente no caminho do Sp. Braga

Para continuar na Liga Conferência, o Sp. Braga terá que ultrapassar uma equipa da Fiorentina que, nesta época, tem deixado algo a desejar.

Actualmente no 11.º lugar da Liga italiana, a equipa de Florença tem, inclusive, um saldo de golos negativo, isto apesar de serem a formação com maior média de posse de bola por jogo (59%) de todo o campeonato, segundo o WhoScored.

O técnico, Vincenzo Italiano, levou o emblema ao 7.º lugar na época passada (a melhor classificação dos “viola” desde 2016), mas na presente temporada, a equipa tem tido dificuldades em conter os adversários e gerir o resultado.

Na Liga Conferência, o desempenho tem sido mais animador, ainda que tenha começado mal. Após um empate desapontante na primeira jornada com o Rigas (Letónia) em casa, e uma derrota por 0-3 com o Basaksehir (Turquia), a Fiorentina venceu depois todos os seus jogos, terminou no segundo lugar e como uma das três equipas com mais golos marcados na competição (14).

Também se deve ter em conta que, das equipas que vão disputar o play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Conferência, a Fiorentina é a que tem o plantel mais caro - cerca de 260 milhões de euros, sensivelmente o dobro do do Sp. Braga – segundo o Transfermarkt.

Texto editado por Jorge Miguel Matias