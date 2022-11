Uma tradição quase extinta é renovada pelas mãos de Marta: assim é a Barro Alto

De uma viagem a Neguev, em Israel, em 2017, surgiu uma nova paixão pela arte de produção de objectos em argila. Mas o que Marta Malheiro, de 33 anos, não esperava era que este novo amor se tornasse num verdadeiro ofício. “O interesse pela cerâmica nasceu de um contacto que tive com uma artesã em Israel, que tinha um pequeno atelier, e acabou por me ensinar tudo o que precisava de saber sobre esta arte. Estive com ela alguns meses e a partir daí a paixão nunca mais desapareceu”, refere Marta em conversa com o P3.

Depois de mais alguns workshops, incluindo um em Marrocos e outro no Alentejo, a jovem de 33 anos decidiu montar um pequeno negócio com base nesta nova arte que tanto admira. Em 2020, nasceu a Barro Alto, uma loja online de venda de peças de cerâmica feitas pelas próprias mãos de Marta apenas com barro de Trás-os-Montes, lugar de onde é natural.

Marta encontrou a olaria há cinco anos, mas esta arte não é uma novidade para os habitantes de Chaves. Esta é já uma tradição com várias décadas, que está quase extinta, apesar da grande quantidade de barro que é possível encontrar nesta região. E essa é uma das razões que levou a jovem a criar a Barro Alto, para “renovar uma tradição local e voltar a dar uso a esta matéria-prima que se encontra em abundância no vale de Chaves”, menciona a designer de formação.

Para além de manter viva uma tradição antiga, a Barro Alto também aposta na sustentabilidade. Tudo é produzido em “pequenas quantidades” e “todo o barro em excesso que fica de peças defeituosas” é reciclado. Também todo o “processo de criação é feito manualmente, desde o momento em que o barro é extraído do solo até à peça estar finalizada e ser levada para o forno”, descreve a jovem.

O processo para criar uma nova peça requer ainda algum tempo. O barro tem de passar por várias fases para estar verdadeiramente pronto para ser moldado. Para Marta, ao criar um novo objecto, a inspiração chega-lhe muitas vezes da natureza montanhosa de Chaves. “A paisagem que está mesmo em frente ao atelier e tem-me inspirado muito. Estou no meio de montes e as formas, padrões e cores que a natureza tem aqui inspiram-me e tento muitas vezes transportá-lo para as peças que crio”, indica Marta.

Este pequeno negócio de cerâmica conta ainda com a ajuda de Diana, uma jovem formada em Arquitectura Paisagista e Marketing – que é quem trabalha na área digital desta loja online. Juntas, estas duas amigas aliaram o gosto pelos trabalhos manuais e decidiram, com a Barro Alto, “contribuir para o desenvolvimento regional” e ajudar na divulgação da beleza natural de Trás-os-Montes.

Texto editado por Amanda Ribeiro