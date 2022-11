Portugal entra a vencer na qualificação para o Mundial

A selecção portuguesa de râguebi derrotou Hong Kong por 42-14, na primeira jornada do torneio quadrangular que vai decidir quem é o 20.º e último país a apurar-se para o Campeonato do Mundo de 2023.

Não houve nenhuma surpresa e, como se esperava, Portugal e Estados Unidos entraram neste domingo a vencer na primeira jornada do torneio de qualificação para o Campeonato do Mundo de râguebi de 2023, que será disputado em França. No Dubai, num duelo frente a Hong Kong onde os asiáticos até entraram melhor, a selecção nacional marcou seis ensaios, conseguindo somar cinco pontos com uma vitória por 42-14. Para os norte-americanos, a estreia foi ainda mais simples: triunfo por 68-14 contra o Quénia.

Com quatro países a lutarem pela 20.ª e última vaga para o Mundial 2023, que será disputado entre 8 de Setembro e 21 de Outubro do próximo ano, a estreia de Portugal no torneio quadrangular foi contra uma selecção que está apenas dois lugares (22.º) abaixo da portuguesa no ranking da World Rugby, mas apenas nos primeiros 15 minutos da partida a superioridade dos “lobos” foi colocada em causa.

Usando a única arma que colocou problemas a Portugal – os alinhamentos -, Hong Kong marcou o primeiro ensaio aos 7’, mas, ultrapassado algum nervosismo inicial, os jogadores portugueses pegaram no jogo e, com o habitual talento das linhas-atrasadas, marcaram três ensaios entre o 16.º e 29.º minuto - José Madeira, Raffaele Storti e Jerónimo Portela -, colocando o resultado em 21-7 ao intervalo.

Mantendo um ritmo elevado e procurando cada vez mais explorar a velocidades dos três-quartos, Portugal acabou com qualquer hipótese de Hong Kong nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, marcando mais três ensaios: Rodrigo Marta, José Lima e, novamente Raffaele Storti, considerado no final o “homem do jogo”.

Com uma vantagem de 35 pontos (42-7) e o ponto bónus ofensivo (quatro ou mais ensaios marcados), o seleccionador nacional Patrice Lagisquet virou a atenção para a partida do próximo sábado contra o Quénia, fazendo em cima da hora de jogo várias alterações.

A partir daí, a qualidade de jogo baixou de forma evidente e Hong Kong conseguiu chegar ao seu segundo ensaio, que colocou o marcador final em 42-14.