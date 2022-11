O Monza é mais uma forma de Berlusconi se agarrar ao passado

Não é apenas na política que “Il Cavalieri” se mantém activo. O antigo primeiro-ministro italiano também quer continuar relevante no futebol, depois de três décadas de sucesso no AC Milan.

Silvio Berlusconi é a encarnação viva da expressão “voltar atrás no tempo”. Aos 86 anos, tem a cabeça bem coberta por um impossível cabelo preto, a pele do rosto bem esticada (operações plásticas) e é casado com uma mulher 54 anos mais nova. Berlusconi foi três vezes primeiro-ministro de Itália, num total de nove anos, os pontos altos de uma carreira política em que recuperou relevância como membro da coligação de direita, com Meloni e Salvini, que governa o país. Berlusconi foi também o presidente do AC Milan durante mais de três décadas (de 1986 a 2017), num período em que os “rossoneri” ganhou oito vezes a Série A e cinco vezes a Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões.