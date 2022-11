Bagnaia sagra-se campeão do Mundo de MotoGP

Piloto italiano da Ducati manteve breve duelo com o antecessor Fabio Quartararo. Suzuki despediu-se da competição com triunfo de Alex Rins, que liderou de início a fim.

Francesco Bagnaia (Ducati) conquistou este domingo, na última corrida da temporada, no GP da Comunidade Valenciana, o título de campeão Mundial de MotoGP, depois de um duelo com o francês Fabio Quartararo, campeão em 2021, que serviu para confirmar o favoritismo do piloto italiano, a quem bastava somar dois pontos para suceder ao seu rival directo.

Alex Rins deu à Suzuki um triunfo na última corrida da equipa japonesa, enquanto Quartararo não foi além do quarto lugar, cinco à frente de Bagnaia.

Quartararo estava obrigado a vencer e a esperar que Bagnaia terminasse abaixo do 14.º classificado, o que, não sendo impossível, se apresentava como cenário improvável. Bagnaia partiu do oitavo posto, quatro posições atrás de Quartararo, podendo fazer uma corrida menos arriscada, até para evitar uma queda que deitasse tudo a perder.

Ainda assim, logo no arranque os dois candidatos ficaram lado a lado, tendo mesmo sido incapazes de evitar o contacto, de que resultaram ligeiros danos na Ducati e na Yamaha. A dupla prosseguiu um breve duelo, alternando na discussão do quinto e sexto lugares, o que servia as ambições do italiano.

A queda de Marc Marquez colocou o francês mais perto do primeiro lugar, mas sem grandes expectativas de alcançar o trio da frente, formado por Alex Rins, Jorge Martin e Jack Miller (que teve uma queda). Isto antes de Brad Binder se intrometer nesta luta, numa altura em que Bagnaia foi cedendo posições até ao nono posto, acabando, inclusive, por ser ultrapassado pelo português Miguel Oliveira.

Saído do 14.º lugar, Miguel Oliveira levou a KTM, na sua última corrida pela equipa austríaca, ao quinto lugar. O português perdia, ainda assim, a nona posição do Mundial para Jorge Martin, que fazia uma corrida nos lugares de pódio.