Na edição em linha de dia 15 de Outubro de 2022 e na impressa do dia seguinte, o jornal publicou um artigo sobre o congresso do Partido Comunista da China. Da autoria do jornalista estagiário Guilherme Pinheiro, com o título “Destes quatro nomes poderá vir a sair o futuro sucessor do líder chinês”, esta notícia originou um protesto de Rui Gonçalves. Num email enviado ao provedor a 31 de Outubro, sob a epígrafe “cópia descarada”, escreve o leitor: “É uma tradução descarada de um artigo do Washington Post, sem qualquer referência ao jornal ou à fonte… Isto não é sério e o PÚBLICO deveria fazer alguma coisa sobre estas práticas.”