No hotel do sono do Alentejo, a preguiça é uma arte

Deitado na espreguiçadeira aproveitando uma tarde de sol de Outono com travo a Verão, repasso mentalmente a atarefada agenda da minha estadia neste hotel do sono alentejano que responde pelo apodo mais internacional de Sleep and Nature: uma caminhada, talvez um passeio de bicicleta, pôr em prática o que aprendi nas massagens e no Ritual do Sono, provar a gastronomia alentejana e decerto um dos bons vinhos da região, uma sesta, talvez outra sesta...