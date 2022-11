Benfica vence em casa do Sporting na Liga feminina de futebol

“Águias” lideram o campeonato, a par do Sp. Braga, só com triunfos na prova.

O Benfica levou a melhor sobre o Sporting, no jogo grande da 6.ª jornada da Liga portuguesa de futebol feminino. Em Alcochete, as “encarnadas” ganharam por 1-2 e somam por vitórias todos os jogos disputados nesta edição da prova.

O marcador só funcionou no arranque da segunda parte do jogo. Chloe Lacasse aproveitou da melhor forma um cruzamento da direita de Valéria e colocou o Benfica em vantagem aos 47’, com uma emenda ao primeiro poste.

O Sporting chegou ao empate na conversão de uma grande penalidade, por Cláudia Neto (65'), mas o Benfica voltou a tomar conta do jogo e foi encontrando espaços com alguma facilidade no último terço. O golo do triunfo chegou aos 89’, com Valéria a aproveitar um cruzamento da esquerda e a emendar para a baliza.

Com este resultado, o Benfica passa a liderar o campeonato com 18 pontos, a par do Sp. Braga, que nesta ronda bateu o Torreense por 2-0. O Sporting ocupa o quarto lugar, a seis pontos dos primeiros.