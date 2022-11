Telma Monteiro conquista medalha de prata no Grand Slam de Baku

A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou, esta sexta-feira, a medalha de prata em -57 kg no Grand Slam de Baku ao vencer três de quatro combates, perdendo apenas na final com a canadiana Christa Deguchi.

Esta medalha surge após participação menos positiva no Grand Slam de Abu Dhabi, em Outubro, onde Telma Monteiro, que fazia a primeira competição depois de uma cirurgia ao joelho, foi eliminada na estreia.

Em Baku, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, 11.ª do ranking, esteve isenta na primeira ronda e acabou por chegar à final depois de vencer a bósnia Andjela Samardzic (58.ª), a búlgara Ivelina Ilieva (33.ª) e a belga Mina Libeer (13.ª).

Na final, Telma Monteiro encontrou uma adversária, campeã mundial em 2019, a quem nunca tinha vencido nas duas ocasiões em que se defrontaram, em 2019 no Grand Slam de Ecaterimburgo, e já este ano no Grand Slam de Antália.

O combate entre as duas, nomes fortes da categoria intermédia, decidiu-se apenas no “golden score”, período de combate após os primeiros quatro minutos, que termina com o primeiro judoca a pontuar.

Telma Monteiro e Christa Deguchi (15.ª) arrastaram a decisão até aos 6.11 minutos, quando o árbitro advertiu a portuguesa pela terceira vez (hansoku make), conduzindo à sua eliminação e vitória da canadiana por ippon.

A medalha de Telma Monteiro segue-se a um período difícil, não só após a cirurgia, mas num momento em que a judoca tem contestado a direcção da Federação Portuguesa de Judo, juntamente com mais cinco companheiros de selecção, acusando o presidente do organismo de opressão, num cenário que levou ainda ao afastamento da seleccionadora Ana Hormigo, solidária com os atletas.

No Grand Slam no Azerbaijão, Telma integra uma equipa de sete convocados, dos quais Rodrigo Lopes (-60 kg) e a vice-campeã europeia Catarina Costa (-48 kg) foram afastados no primeiro combate.

A participação lusa prossegue domingo, dia em que competem Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Anri Egutide (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).