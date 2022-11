Ministério Público abre inquérito sobre caso de assédio no futebol feminino

Um dia depois do anúncio da suspensão de Miguel Afonso e Samuel Costa, antigo treinador e ex-director desportivo da equipa de futebol feminino do Famalicão, o processo julgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) poderá agora ter eco na justiça, estando em curso um inquérito que poderá levar à instauração de um processo-crime pelo Ministério Público.

A Procuradoria-Geral da República confirmou, esta sexta-feira, ao PÚBLICO, a instauração de um inquérito que leva à intervenção da Polícia Judiciária, cuja investigação será determinante na avaliação deste caso.

A investigação será levada a cabo pela Directoria do Norte da Polícia Judiciária, competindo depois ao Ministério Público determinar se estão reunidas as premissas indispensáveis para avançar com o competente processo-crime.

Miguel Afonso e Samuel Lopes foram suspensos por 35 meses e ano e meio, respectivamente, pela FPF, na sequência de queixas e denúncias de assédio sexual apresentadas por jogadoras e sustentadas por mensagens enviadas por aqueles agentes desportivos.