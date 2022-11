Quatro artistas que exploraram, sentiram e interpretaram o território do Naturcôa

Não tem muitos segredos o Naturcôa, que existe fruto da paixão de um grupo de pessoas pelo Sabugal e pela Serra da Malcata. Existe desde 2019, junta anualmente pessoas que se relacionam de uma forma saudável com a natureza e que partilham ideias e é nesse sentido que desta vez, nos dias 5 e 6 de Novembro, são revelados os resultados da primeira residência artística, um desejo antigo dos responsáveis deste projecto, que tem tudo a ver com o território.

"Desde o germinar da ideia Naturcôa, que o principal objectivo sempre foi a valorização do território", explica a organização. "Enquanto se debatiam as ideias que deram corpo ao projecto, esteve sempre presente o desejo da realização de uma residência artística. A ideia era relativamente simples: ter artistas/ criativos a experienciar e a documentar as maravilhas que compõem o concelho do Sabugal."

Cláudia Baeta, Luís Afonso, João Cosme e João Rodrigues. Uma ilustradora e três fotógrafos. Estes são os primeiros artistas convidados a expor o território, que a partir de agora também é deles. "Queríamos poder transmitir-lhes o porquê da nossa paixão por este território" para que "eles a pudessem sentir e replicar na sua arte." Assim, durante seis dias, estes quatro criadores "puderam sentir, explorar, interpretar e documentar" o rio Côa "à sua maneira e com total liberdade".

A exposição que agora o Naturcôa revela é a "materialização" de um desejo. Porque “a verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas sim num novo olhar sobre o mesmo lugar.”