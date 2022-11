Direcção Executiva do SNS arranca com grandes expectativas e um orçamento curto

Todos os olhos estão postos na direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que esta quarta-feira entra oficialmente em funções, apesar de apenas começar a operar em pleno a partir de Janeiro próximo. São grandes as expectativas em relação a este instituto público de regime especial, que será responsável pela complexa missão de coordenar e optimizar a resposta das várias unidades do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, além de promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde e a participação dos utentes.