Rapper Takeoff, do grupo Migos, morre aos 28 anos, alvejado em Houston

O rapper norte-americano Takeoff​, membro do trio de hip-hop Migos, morreu na madrugada desta terça-feira, depois de ser alvejado numa festa em Houston, Texas, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelo representante do grupo à Associated Press.

Duas outras pessoas ficaram feridas, disse o porta-voz da polícia de Houston, John Cannon.

Takeoff, cujo verdadeiro nome era Kirshnik Khari Ball, tinha 28 anos. O músico ainda terá recebido assistência médica no local, mas não resistiu aos ferimentos.

Quavo, membro do grupo Migos e tio de Takeoff, de 31 anos, estava na festa, mas não ficou ferido, segundo a revista Rolling Stone.

O terceiro membro dos Migos, Kiari Kendrell Cephus, conhecido como Offset e primo de Takeoff, não estava presente.

O trio formado em 2008 estreou-se em Portugal em 2019, no festival Super Bock Super Rock. Além de Bad and Boujee, com mais de mil milhões de visualizações no YouTube, tornaram-se conhecidos com as músicas Walk It Talk It e Versace.