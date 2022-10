Marcelo espera “lisura” e “espírito democrático” até à tomada de posse de Lula

O Presidente da República espera que “a mesma lisura” e “espírito democrático” venha a caracterizar as eleições presidenciais brasileiras “até ao fim”, ou seja, “até à tomada de posse” de Lula da Silva, o candidato vencedor.

Marcelo Rebelo de Sousa respondia aos jornalistas, no final de um encontro com o Presidente de Timor-Leste, sobre as eleições presidenciais no Brasil, em particular sobre o silêncio do candidato derrotado e actual Presidente, Jair Bolsonaro, desde que foram conhecidos os resultados deste domingo.

Lembrando que não foi o único chefe de Estado no mundo a reconhecer a legalidade do processo eleitoral, o Presidente da República considerou que isso “significa que a comunidade internacional tem a certeza que a mesma lisura e espírito democrático irá caracterizar o processo até ao fim, até à tomada de posse” do Presidente eleito.

Já antes, na sua intervenção inicial, ao lado de José Ramos-Horta, Marcelo Rebelo de Sousa disse que ambos os chefes de Estado tinham saudado o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelas eleições presidenciais caracterizadas pelo “espírito democrático, pela lisura do processo e pela afirmação da democracia do Brasil no mundo”.

Por seu turno, José Ramos-Horta reiterou que já felicitou Lula “pela reeleição”, referindo o “calvário” do candidato que conquistou 50,9% dos votos neste domingo.

Esta manhã, no Palácio de Belém, o Presidente de Timor-Leste recebeu honras militares e assinou o Livro de Honra antes de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

A visita de Estado de Ramos-Horta, a convite do Presidente português iniciou-se esta segunda-feira de manhã com o depositar de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos, pelo chefe de Estado timorense.