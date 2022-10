Os irmãos Walgode transformaram 2022 num ano “vintage

O par mais consagrado da patinagem artística portuguesa conseguiu um título inédito nos World Skate Games, na Argentina. Isto depois de ter brilhado nos Jogos Mundiais e no Europeu.

O ano de 2022 vai ficar para sempre gravado a letras douradas na memória de Pedro e de Ana Walgode. Têm sido momentos de glória em catadupa, daqueles que deixam a sensação de terem valido a pena todos os sacrifícios feitos desde o início do século em cima de um par de patins. Campeões nacionais, campeões da Europa e, agora, campeões do mundo. Em Buenos Aires, esta dupla unida pelo sangue e pela patinagem artística fez história para Portugal, ao arrebatar o primeiro título mundial de sempre no escalão máximo da modalidade.