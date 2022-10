A aldeia que mais militares dá à Marinha fica a 250km do mar

Duas estátuas e um altar à Senhora do Mar nas ruas da pequena Benquerença assinalam um facto de que os nascidos naquele pequeno lugar se orgulham: é de onde saem mais marinheiros para a Armada.

A aldeia de Benquerença, no concelho de Penamacor, tem vista para quatro verdejantes serras: a de Santa Margarida (a sul), da Opa (norte), Malcata (este) e Estrela (oeste). Terra de solos férteis, mas com os terrenos muito divididos que pouco mais dão que uma agricultura de subsistência. Um lugar interior no país, a cerca de 250 quilómetros por estrada da costa atlântica mais próxima, cujos residentes não chegam às 250 almas.