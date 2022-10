É em Lisboa, Coimbra e Porto que Tina, Babak, Estrela e Sépideh vivem a revolução iraniana

No 40.º dia da morte de Mahsa Amini, milhares de iranianas e iranianos enfrentaram o regime, deixando os carros na estrada e entrando a pé na cidade de Saqqez, cercada pela polícia, para chegarem à sua campa e mostrarem, uma vez mais, que nada será como antes. Foi na quarta-feira. No mesmo dia, em cidades portuguesas, outros iranianos, em contacto com iranianos em cidades alemãs ou norte-americanas, preparavam um Cordão Humano, “uma ligação à revolução iraniana”, marcado para este sábado às 16h30, no Marquês de Pombal, em Lisboa.