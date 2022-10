Milhares de pessoas juntam-se em protesto na cidade natal de Mahsa Amini

No 40.º dia da morte da mulher de 22 anos, muitos desafiaram as estradas cortadas e o reforço policial para se manifestarem. Autoridades terão reagido com violência.

O cemitério de Aichi, na cidade iraniana de Saqqez, encheu-se nesta quarta-feira de milhares de pessoas que pretendiam homenagear Mahsa Amini no 40.º dia desde a sua morte e continuar os protestos contra o regime.

Segundo a AFP e a Reuters, que citam organizações de direitos humanos e testemunhas no local, as forças de segurança abriram fogo e atingiram os manifestantes com gás lacrimogéneo. A agência noticiosa iraniana Isna relata que cerca de 10 mil pessoas se deslocaram ao cemitério e que houve confrontos entre os manifestantes e a polícia. O serviço de Internet foi desligado na cidade.

Vários vídeos partilhados nas redes sociais mostram uma enorme coluna de gente que se desloca a pé para o cemitério, uma vez que a polícia cortou as principais estradas e reforçou a sua presença. Enquanto caminham as pessoas vão gritando “morte ao ditador” e “Curdistão, cemitério de fascistas”.

As cerimónias pelo 40.º dia do falecimento de alguém são um costume iraniano, mas as de Mahsa Amini revestem-se de particular simbolismo porque foi a morte desta mulher curda, de 22 anos, enquanto estava detida, que deu azo a uma onda generalizada de protestos contra o regime a que alguns chamam já “revolução”.

Ao fim de um mês e meio, as manifestações continuam a verificar-se um pouco por todo o país. Segundo o think tank americano Instituto para o Estudo da Guerra, na terça-feira houve protestos em 13 cidades de 11 províncias, incluindo em vários campus universitários.

A organização curda de direitos humanos Hengaw assegura que estão a decorrer greves em pelo menos sete cidades do Curdistão iraniano. O ex-futebolista Ali Daei, que deteve o recorde mundial de mais golos marcados ao serviço de uma selecção e é uma estrela no Irão, ter-se-á deslocado a Saqqez para participar nos protestos desta quarta, mas a Hengaw diz que foi retido pela polícia.

“A família de Mahsa Amini está sob muita pressão das agências de segurança iranianas para que lance um comunicado sobre a cerimónia dos 40 dias de falecimento. O seu irmão e outros parentes receberam ameaças de prisão”, disse ainda a Hengaw, citada pelo IranWire.

O governador regional desmentiu que haja estradas cortadas e disse que o ambiente na cidade está calmo. “Os inimigos e os seus meios de comunicação”, disse Esmali Zarei-Kousha à agência de notícias estatal IRNA, “estão a tentar usar o 40º dia de falecimento de Mahsa Amini como pretexto para causar novas tensões, mas felizmente a situação na província mantém-se completamente estável”.

O último balanço da organização Iran Human Rights aponta para 234 mortos desde que a onda de protestos começou.