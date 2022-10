Inglês Jordan Smith líder para última volta do Portugal Masters

Inglês mantém-se no topo pelo terceiro dia consecutivo no palco do Dom Pedro Victoria, em Vilamoura

O inglês Jordan Smith não larga a liderança do Portugal Masters, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura. Com 29 anos, ele é uma das estrelas do DP World Tour, ocupando a 14.ª posição do principal circuito europeu de profissionais, graças a oito top-10, incluindo dois segundos lugares. Tem um título na primeira divisão europeia, conquistado no Porsche European Open, Alemanha, em 2017. No ranking mundial, é 104.º-

Naquela que é a 16.º edição do Portugal Masters, sempre no mesmo palco (com Par 71), Smith começou na quinta-feira com o resultado de 62 (-9) que lhe deu o comando com a vantagem mínima sobre o holandês Joost Luiten (63); na segunda volta, sexta-feira, fez 67 (-4), conservando o primeiro lugar, com um total de 131 (-11), mas desta vez na companhia do malaio Gavin Green (64-65); e hoje, neste sábado, repetiu a marca inaugural de 62 para somar 191 (-22).

Se este triplo dígito de 191 é bombástico, não muito menos o é o de Gavin Green, que fez 64 (-7) para registar 193 (-20) aos 54 buracos. Está em segundo, a dois shots de distância.

O alemão Sebastian Heisel (67-64-65) é terceiro com 196 (-17).

Ricardo Santos (69-69-69) e Tomás Bessa (67-71-69), os dois portugueses que passaram o cut na véspera (para os 65 primeiros e empatados no final das duas primeiras voltas, entre 120 jogadores à partida), estão no quinteto dos 60.ºs, com 207 (-6).

