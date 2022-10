Com Evocations em digressão pelo país, Marco Santos estreia um novo vídeo, Grace

Depois de Lamento de alegria, estreia-se esta sexta-feira Grace, segundo videoclipe do mais recente álbum de Marco Santos, Evocations. Músico, baterista, compositor, dividindo a sua actividade entre a Holanda e Portugal, Marco Santos estreou-se em disco com Ode Portrait, em 2014. Evocations, que foi gravado em 2020, durante a pandemia, envolveu mais 25 artistas de várias áreas, entre músicos, artistas visuais e bailarinos. Todos os oito temas do disco (Grace, Remembrance, Empirical, Lamento de Alegria, Allegory, Impetus e Reverie) têm videoclipes associados, cada qual com o seu autor, videoclipes que serão publicados espaçadamente nas plataformas digitais. Aquele que agora se estreia, Grace, conta com o músico grego Vasilis Stefanopoulos (contrabaixo e electrónica) e foi realizado por Ruben de Kemp. A acompanhá-lo, esta frase: “Movimento rotineiro do tempo sem tempo, abençoado pela gratidão e pela elegância”. No disco, Marco Santos participou apenas com piano, voz e electrónica, convidando para gravarem consigo os portugueses João Frade (acordeão) e Diogo Duque (trompete), o argentino Martín Sued (bandonéon), o grego Vasilis Stefanopoulos (contrabaixo e electrónica), o turco Sinan Arat (voz e ney, uma flauta de junco turca) e a holandesa Rose Nocturne (poesia).

Nos concertos, da digressão que começou no passado dia 21 de Outubro, em Leiria (no Teatro Nariz ou Teatro José Lúcio da Silva), a apresentação do disco é feita em trio, juntando-se a Marco Santos (composição, bateria e electrónica) Carlos Garcia (piano) e Catarina Rodrigues (sintetizadores). Esta sexta-feira estarão em Castelo Branco, no Cine-Teatro Avenida, às 18h, seguindo-se, já em Novembro, Olhão (dia 25, na República 14), Tavira (dia 26, Ria Inquieta) e Faro (dia 27, Clube Farense) e, em Dezembro, Montemor-o-Novo (dia 2), Coimbra (dia 3, Salão Brazil), Lisboa (dia 7, Hot Clube de Portugal) e Pombal (dia 9, Teatro-Cine).