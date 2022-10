Uma estratégia mais inclusiva para a rede de teatros e cineteatros

Na celebração do Dia da Europa, a UE lançou a iniciativa European Bauhaus (New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together), em 2019. Uma abordagem prática para formas de vida sustentáveis e inclusivas que deviam inspirar-nos na construção conjunta do caminho que queremos fazer. No Plano de Trabalho para a Cultura (2019-2022), a UE sublinhou o valor da cultura para a construção de sociedades mais justas, coesas e inclusivas, capazes de acompanhar as mudanças no mundo. Em tempos de crise, reconhece-se mais ainda o poder dos valores culturais. Alcançar um futuro capaz de responder às aspirações de bem-estar da população é uma prioridade. No Compêndio Europeu das Políticas Culturais (Compendium of Cultural Policies & Trends | Culture Policy Database), mostra-se como os potenciais fatores de desenvolvimento dos Estados-membros assentam no crescimento dos setores culturais e criativos, no envolvimento dos cidadãos com a cultura, nos seus valores intrínsecos e no incremento da participação e integração de todos.