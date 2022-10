O Observatório Astronómico de Lisboa perdeu os seus astrónomos

Passagem da responsabilidade da hora legal para o Instituto Português da Qualidade já está em marcha. Restantes funções do Observatório, com mais de 150 anos, continuam por entregar.

O aviso no site do Observatório Astronómico de Lisboa já data de Maio deste ano: “Este site não vai sofrer mais actualizações.” Este ano, celebrou 161 anos de existência, naquele que era o referencial português para a hora legal e para o aviso de eventos astronómicos ou esclarecimento da população. O Observatório Astronómico de Lisboa dava conta de todos os eventos que podíamos ver a partir da Terra. São os últimos suspiros da parte científica do Observatório Astronómico de Lisboa.