Isaltino Morais acusado de prevaricação

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, é um dos autarcas acusados de prevaricação de titular de cargo político num processo relacionado com parcerias público-privadas.

Segundo uma nota informativa da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa há oito arguidos neste caso, entre os quais seis titulares e ex-titulares de cargos políticos. Segundo a SIC, são eles Paulo Vistas, ex-vice-presidente da Câmara de Oeiras e os antigos autarcas de Mafra, José Ministro dos Santos, e de Odivelas, Susana Amador, que actualmente é deputada.

“O inquérito teve por objecto a investigação das Parcerias Público Privadas Institucionais de três municípios da área Metropolitana de Lisboa nas quais o parceiro privado escolhido foi sempre um consórcio liderado pela mesma empresa de construção civil, tendo todos os procedimentos concursais sido preparados e instruídos pela mesma empresa de consultoria”, explica o mesmo comunicado de imprensa.” Resultou suficientemente indiciado que, a partir de 2006, estas duas empresas encetaram contactos com os representantes de várias autarquias nos quais apresentaram um modelo de parceria em que a construção de equipamentos ficava a cargo de uma sociedade de capitais maioritariamente privados, a qual adjudicava depois as obras ao parceiro privado”. Uma vez concluídos, estes equipamentos, como escolas e centros de congressos, eram arrendados aos municípios por um prazo de 25 anos, findo o qual passavam a ser propriedade das autarquias.

Este esquema evitava que as autarquias contraíssem mais dívidas numa altura em que os níveis de endividamento se situavam já próximos do limite legal. “No entanto, o pagamento das rendas ao longo desses 25 anos implicava um custo maior para o município quando comparado com o custo de construção dos equipamentos com recurso a uma empreitada de obra pública”, salienta o Ministério Público.

Os factos remontam ao período entre 2006 e 2012. A preparação dos procedimentos concursais era feita pela firma de consultoria mas paga pela empresa de construção civil Manuel Rodrigues Gouveia através de um contrato de prestação de serviços celebrado entre ambas. “Por via desse contrato a empresa de construção garantia a sua escolha como parceiro privado nas PPP, através de um concurso feito ‘à sua medida'’ e do qual tinha conhecimento antecipado”, refere ainda este resumo da acusação, que explica ainda que relação entre as duas empresas era do conhecimento dos autarcas, que sabiam de antemão que por via disso a MRG iria sair beneficiada e o município prejudicado. “A empresa conseguiu obter lucros com margens superiores àquelas que eram habitualmente praticados no sector da construção civil”, refere ainda o Ministério Público, que fala da distorção das regras da livre concorrência.

Esta investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Lisboa e contou com a colaboração da Polícia Judiciária. Isaltino Morais esteve preso a cumprir pena por fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais entre Abril de 2013 e Junho de 2014. O PÚBLICO tentou, sem sucesso, contactar o autarca, bem como a deputada Susana Amador - que é presidente da Assembleia Municipal de Loures e faz parte da comissão parlamentar de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local - e ainda o vice-presidente da Câmara de Oeiras, que substituiu Isaltino Morais à frente da autarquia quando este foi para a cadeia. Nenhum dos três atendeu o telefone.

O empresário Fernando Gouveia, que até há alguns meses dirigia a MRG, está a ser julgado num processo com características em tudo idênticas às que envolvem os municípios da área metropolitana de Lisboa, e no qual são também arguidos o eurodeputado Álvaro Amaro, os actuais presidentes das câmaras de Gouveia e de Alcobaça e o ex-presidente de Trancoso.