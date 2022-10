Prova decisiva das Golden Trail World Series arranca na Madeira

A primeira de cinco etapas da “grande final” do circuito promovido pela Salomon International Trail Running tem partida e chegada nesta quarta-feira na freguesia do Seixal, na costa Norte da ilha madeirense.

Trinta corredores de elite começam nesta quarta-feira a competir na Madeira na “grande final” das Golden Trail World Series (GTWS), prova promovida pela Salomon International Trail Running. Após competirem ao longo do ano em seis etapas do prestigiado circuito internacional de trail, os melhores atletas masculinos e femininos terão pela frente, ao longo de cinco dias, 109 exigentes quilómetros em trilhos madeirenses.

Apontada como uma das favoritas, a norte-americana Sophia Laukli confessa que hesitou em participar, mas o local da prova ajudou à sua decisão final: “A Madeira é uma ilha tão bonita. Não sei se teria oportunidade de lá ir outra vez.”

No cartaz estão alguns dos trail runners mais talentosos do mundo, que lutaram durante todo o ano nas provas GTWS, e que agora vão estar em confronto directo no Madeira Ocean&Trails.

Num desafio final composto por cinco exigentes etapas – a chuva promete tornar ainda mais difícil a prova -, os atletas terão em Portugal a última oportunidade para acumularem os pontos necessários para venceram o GTWS 2022, sendo que, nesta “grande final”, serão atribuídos prémios num valor total de 178.500 mil euros.

Uma das grandes revelações da temporada nas GTWS é a norte-americana Sophia Laukli, da Team Salomon USA. Com um vasto e rico currículo nos desportos de Inverno - fez parte da equipa de ski de cross-country dos EUA que participou este ano nos Jogos Olímpicos de Inverno na China -, Laukli admite que hesitou em competir na etapa decisiva das GTWS por estar a aproximar-se o início da época de ski, mas o “anunciou que todas as etapas da final não eram de participação obrigatória” e que o palco da final fizeram a norte-americana perceber que iria arrepender-se “de não ter ido à final”.

“Gostei tanto de correr nas etapas do GTWS este ano que não poderia desistir agora. E a Madeira é uma ilha tão bonita. Não sei se teria a oportunidade de lá ir outra vez”, afirma Sophia Laukli, que surpreendeu esta época ao conseguir vencer em Stranda, na Noruega, a corrida mais técnica da GTWS, alcançando de seguida a segunda e a terceira posição nas duas corridas disputadas nos Estados Unidos: Pikes Peak e Flagstaff.

Com um percurso desenhado para “percorrer os mais belos trilhos” da Madeira, o GTWS 2022 arrancará na manhã desta quarta-feira com uma etapa de 23.6 quilómetros (desnível positivo de 1.687 metros) com partida e chegada na baía do Seixal, na costa Norte da ilha.