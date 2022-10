A fronteira ontem e hoje: em jeito de homenagem a Adriano Moreira

O professor Adriano Moreira ocupa um lugar singular no estabelecimento da área de Ciência Política e Relações Internacionais em Portugal, um domínio do conhecimento sem tradição autónoma na matriz do Ensino Superior antes do 25 de Abril de 1974. Tal como muitos outros que beneficiaram das suas vastas reflexões, tive o privilégio de ser seu aluno. A dissertação que tive ensejo de defender na então Universidade Técnica de Lisboa, da qual foi brilhante orientador, versou sintomaticamente sobre as especificidades da política externa da Rússia, problema que permanece central na definição do espaço europeu. Hoje, a gravíssima conjuntura, decorrente das aviltantes acções do Kremlin em território ucraniano, suscita esta nota de preito ao insigne professor a propósito da questão das fronteiras europeias.