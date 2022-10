Madeira recebe “os melhores dos melhores” do trail mundial

Após seis etapas das Golden Trail World Series (GTWS) disputadas na Europa e nos Estados Unidos, os melhores trail runners do mundo começam nesta quarta-feira na Madeira a lutar pela vitória na Grande Final da competição promovida pela Salomon International Trail Running.

No total, vão ser 109 quilómetros percorridos ao longo de toda a ilha da Madeira, desde o Seixal, no extremo Noroeste, até à Ponta de São Lourenço, no extremo Este, com a etapa final, no próximo domingo, a ser concluída na Praça do Povo, no centro do Funchal.

Realizada em 2020 nos Açores, na ilha do Faial, esta será a segunda vez que a prestigiada prova de trail promovida pela Salomon, onde competem “os melhores dos melhores”, terá Portugal como palco das suas grandes decisões.

No total, serão distribuídos 178.500 mil euros de prémios num evento organizado com o apoio da Associação de Promoção da Madeira e da Direcção Regional de Turismo, através da marca Madeira Ocean & Trails.

Com um percurso desenhado para “percorrer os mais belos trilhos” da Madeira, o GTWS 2022 arrancará quarta-feira com uma etapa de 23.6 quilómetros (desnível positivo de 1.687 metros), que terá partida e chegada na baía do Seixal. No dia seguinte, a largada e a meta será no Machico, com passagem pela costa Norte, num total de 25.48 quilómetros (2,046 metros de desnível positivo).

Na sexta-feira, da parte da tarde, o palco do GTWS 2022 será a ponta de São Lourenço, onde haverá um “time trail”: A partida será dada na ordem inversa da classificação geral após as duas primeiras etapas e os atletas terão pela frente a distância mais curta da competição (5.76 quilómetros).

Já no fim-de-semana, a quarta etapa levará os trail runners para o “coração” da Madeira, com os 26,2 quilómetros (1940 metros de desnível positivo) a terem como ponto de partida e de meta a emblemática freguesia de Curral das Freiras.

Finalmente, no domingo, a quinta e última etapa levará, ao longo de 30,5 quilómetros, os atletas por um percurso que terá uma passagem por um dos pontos mais altos da ilha (Pico do Arieiro) e a chegada no centro do Funchal.