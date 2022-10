Francesco Bagnaia vence GP da Malásia mas título de MotoGP fica adiado

O português Miguel Oliveira (KTM) foi 13.º, a quase 25 segundos do vencedor.

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, mas viu a conquista do título adiada para a última corrida do campeonato, pois o francês Fábio Quartararo (Yamaha) foi terceiro classificado.

Bagnaia concluiu a prova com 0,270 segundos de avanço para o italiano Enea Bastianini (Ducati), com Quartararo a 2,773, numa prova em que o português Miguel Oliveira (KTM) foi 13.º, a 24,918 segundos do vencedor.

Com estes resultados, Francesco Bagnaia tem, agora, 258 pontos e 23 de vantagem para Quartararo no campeonato, quando só estão 25 em disputa, no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, na cidade espanhola de Valência, em 6 de Novembro.