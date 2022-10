A23 cortada ao trânsito durante uma semana entre Atalaia e Constância

O corte acontece a partir de hoje no sentido Torres Novas — Abrantes para reparação da via.

A Autoestrada 23 (A23) vai estar cortada ao trânsito entre este sábado e a próxima sexta-feira, no sentido Torres Novas-Abrantes, entre os nós de Atalaia e Constância Oeste, anunciou na sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a empresa refere que foi “identificada uma depressão no pavimento ao quilómetro 21,150 da A23, zona de Atalaia”, concelho de Vila Nova da Barquinha (Santarém), “no mesmo local onde existe um gasoduto da REN sob a plataforma rodoviária”, pelo que, “como medida preventiva de segurança”, foi decidido implementar já a partir das 08h00 de sábado e até dia 28, inclusive, alguns condicionamentos de trânsito entre o nó da Atalaia e o nó de Constância Oeste, no sentido Torres Novas-Abrantes.

Para a intervenção e “reparação do pavimento”, a IP vai proceder ao “corte integral do trânsito no sentido Torres Novas-Abrantes”, naquele troço, sugerindo como percurso alternativo “a saída no nó da Atalaia para o IC3, sair pela EN3 em direção a Vila Nova da Barquinha, continuar em direcção a Constância, tomar a EN358-1 até ao nó de Constância Oeste e aí retomar a A23”.

A partir de sábado e até à próxima sexta-feira, 28 de Outubro, “será mantido o tráfego no sentido Abrantes-Torres Novas”, acrescenta a IP.

Ao longo da próxima semana, a empresa adianta que vai “proceder à colocação de separadores para permitir o basculamento do tráfego e garantir a reposição da circulação nos dois sentidos entre Torres Novas e Abrantes, a partir do dia 28.

Dando conta de uma “intervenção que se reveste de elevada complexidade dada a existência de um gasoduto sob a plataforma rodoviária”, a IP afirma que a implementação dos constrangimentos de trânsito tem como principal objectivo “garantir a segurança de todos os utilizadores da A23” e “permitir à IP desenvolver de forma mais eficaz” a intervenção em causa.