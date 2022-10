Jogos com História: Gordon Banks, o guarda-redes que disse “não” a Pelé

Foi campeão do mundo em 1966 e quatro anos depois, no México, negou o golo a Pelé na que foi considerada a “defesa do século”. Há 50 anos, um acidente de viação cortou a carreira de Gordon Banks, um dos melhores guarda-redes da história.

Era um domingo, 22 de Outubro de 1972. A pequena aldeia inglesa de Hanchurh, com pouco mais de 100 habitantes, sobressaltou-se com um estrondo. Na estrada, uma carrinha e um Ford Consul acabavam de chocar e a colisão frontal deixou presos, mas ilesos, os ocupantes da primeira e com ferimentos no rosto o condutor do segundo. Rapidamente os jornais descobriram que o homem ferido é Gordon Banks, guarda-redes do Stoke e da selecção inglesa, campeão do mundo em 1966 e autor da mais célebre defesa do século XX, negando o golo a Pelé no Mundial 1970. A sua carreira ao mais alto nível terminou nesse dia.