Pfizer tenciona quadruplicar preço da vacina contra a covid-19 nos EUA e rivais podem seguir a deixa

A farmacêutica Pfizer tenciona quadruplicar o preço da vacina contra a covid-19 nos Estados Unidos já no próximo ano, um anúncio que ultrapassou as expectativas dos mercados e vai fazer disparar os lucros nos próximos anos, apesar de a procura pelas doses de reforço da vacina estar abaixo do esperado, segundo os analistas.

A farmacêutica, que desenvolveu e vende a vacina com a alemã BioNTech, anunciou na quinta-feira que vai apontar para preços entre os 110 e os 130 dólares por dose no próximo ano (mais de 131 euros), quando passarem do modelo de distribuição da pandemia para o mercado comercial.

Os analistas dizem que a decisão pode levar os rivais a seguir o mesmo caminho. As acções da Pfizer subiram 4,3% para 44,77 dólares. A expectativa de um aumento de preços fez as acções das rivais Moderna e Novavax subirem 9% e 11%, respectivamente.

Os Estados Unidos são um dos principais clientes da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19. As empresas cobraram preços diferentes pelas vacinas durante a pandemia com os países mais ricos a pagarem mais.

A Pfizer disse na quinta-feira que tem contratos com outros países desenvolvidos, com preços previamente acordados, até ao final de 2023 — como com a União Europeia. Os contratos darão lugar a outra forma de estabelecer preços quando o modelo de distribuição adoptado durante a pandemia deixar de ser usado.

Lucros aumentam

Segundo o analista da Wells Fargo Mohit Bansal, o aumento dos preços somará até três mil milhões de dólares às receitas anuais da Pfizer. “É muito mais do que o preço de 50 dólares por vacina que tínhamos pensado”, escreveu.

O grupo de defesa de acesso às vacinas People’s Vaccine Alliance, que tem pressionado a Pfizer para autorizar a produção de cópias baratas das suas vacinas, considerou o aumento de preços um “assalto à luz do dia”.

Os preços que a Pfizer tenciona cobrar são bem mais altos do que os da vacina anual contra a gripe, por exemplo. O Governo norte-americano, no programa Medicare, paga cerca de 20 a 30 dólares pelas vacinas normais e 70 por vacinas de dose elevada.

O anúncio do aumento pode funcionar como uma luz verde para a Moderna e a Novavax fazerem o mesmo.

A Moderna, que já tinha revelado que esperava que o preço comercial da vacina pudesse ir dos 64 aos 100 dólares, não quis fazer comentários depois do anúncio da Pfizer.

A vacina da Novavax, que só foi autorizada este ano nos EUA, ainda não se afirmou no mercado norte-americano e a empresa estava a considerar preços mais baixos para ganhar quota de mercado.

Na Europa, a União Europeia avançou para compra conjunta das vacinas contra a covid-19 e, segundo documentos consultados pelo Financial Times, a vacina da Pfizer acabou por custar 19,50 euros e a da Moderna 21,60 euros, acima dos valores falados inicialmente. Acordos firmados em Maio e Junho de 2021 previam a entrega de um total de até 2,1 mil milhões de doses até 2023.