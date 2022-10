Benfica derrota FC Porto e sai do Dragão como líder reforçado

O Benfica reforçou a sua liderança no campeonato ao derrotar nesta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o FC Porto, segundo classificado, por 1-0.

A partida ficou marcada pela expulsão de Eustáquio logo ao minuto 27 do primeiro tempo, por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, os benfiquistas mantêm a invencibilidade nesta época e passam a ter seis pontos de vantagem sobre os “azuis e brancos”.

A primeira parte viu duas grandes ocasiões de golo para cada lado. Primeiro, um cabeceamento de Taremi obrigou Vlachodimos a uma defesa de grande classe (15’). Depois, Aursnes e Rafa, na mesma jogada, acertaram nos ferros da baliza à guarda de Diogo Costa (37’), numa altura em que os “azuis e brancos” já jogavam com menos um, depois da expulsão, por duplo cartão amarelo, de Eustáquio.

Na segunda parte, depois de um período de maior controlo do jogo por parte do Benfica mas sem capacidade de incomodar o guarda-redes portista, foi o FC Porto a criar perigo perto da baliza “encarnada”. Pressionando os homens mais recuados do Benfica, os “azuis e brancos” causavam problemas nas saídas de bola e Gilberto quase fez autogolo – valeu a defesa de Vlachodimos.

E foi quando o FC Porto mais estava a importunar o Benfica que os lisboetas chegaram ao golo. Lance de Rafa, que inicia e finaliza a jogada (72’).

Até ao final, foi o FC Porto que pressionou, em busca do golo que lhe desse, pelo menos a igualdade. Mas apesar do esforço, o resultado não se alterou.