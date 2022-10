Quartel do Monte Pedral: de “ilha impenetrável” a ensaio de uma outra cidade

A “ilha impenetrável”, bem no centro geográfico do Porto, abriu caminhos. E, de repente, a cidade cresceu. Laura Lupini chama “rua aberta” ao espaço dentro do antigo quartel do Monte Pedral, ligação entre as ruas da Constituição e de Egas Moniz. Desde sábado passado, o Porto também é ali: numa avenida comprida e larga onde os carros não entram. Este sábado e domingo, o projecto Destrinco volta a ter actividades para miúdos e graúdos. E esse sonho, em forma de ensaio, de uma outra cidade onde as pessoas são protagonistas. Durante a semana, é lugar de passagem para todos e recebe escolas da zona.