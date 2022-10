Moedas lança plano de saúde para os idosos de Lisboa

A capital tem cerca de 128 mil pessoas com mais de 65 anos, algumas das quais sozinhas e sem acesso a cuidados de saúde. Por isso, a Câmara de Lisboa vai avançar com um plano de saúde para os lisboetas com mais de 65 anos para ser um “complemento” ao Serviço Nacional de Saúde.

A ideia será disponibilizar teleconsultas e, se se justificar, um médico ao domicílio “365 dias por ano”, disse o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, na apresentação do plano esta quinta-feira. A medida deverá abranger cerca de 130 mil pessoas.

Este plano prevê ainda um reforço de apoios, nomeadamente na área da optometria, óculos, higiene oral e próteses dentárias para os cinco mil lisboetas que recebem o complemento solidário para idosos.

Para tal, a câmara fez um protocolo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT), com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com a Associação Nacional de Farmácias, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com a Segurança Social e com os Serviços Sociais da Câmara de Lisboa.

Para aceder ao apoio, os idosos deverão dirigir-se à farmácia da sua área de residência, apresentar o cartão de cidadão e inscrever-se. Depois há um número de telefone para o qual as pessoas poderão ligar para ter acesso a uma teleconsulta. Não há limite para as consultas, disse o autarca.

O programa terá a dotação de 1,5 milhões de euros por ano. A câmara assegurará o pagamento desse serviço.

A ideia é que a medida, que terá ainda de ser aprovada pelo executivo, entre em vigor a 1 de Janeiro de 2023.

A criação deste plano de saúde para maiores de 65 anos é uma promessa eleitoral de Carlos Moedas que, na altura, o apresentou como um “seguro de saúde”.

Carlos Moedas diz já ter falado com todos os vereadores, que revelaram “abertura” ao plano, que será discutido e votado na reunião de câmara da próxima segunda-feira.

Este plano é semelhante ao projecto “Bata Branca”, que já existe noutros municípios da Grande Lisboa, e que é articulado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em Cascais, por exemplo, junta a câmara, a Santa Casa da Misericórdia, o Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) de Cascais e ARS-LVT como parceiros.

O município transformou um edifício devoluto num centro de saúde e assegura os salários dos profissionais de saúde envolvidos. Em Julho passado, o presidente da câmara, Carlos Carreiras, fazia as contas num artigo de opinião no jornal i. O projecto foi desenhado para chegar a 40 mil cidadãos sem médico de família, maiores de 18 anos, sem médico de família atribuído, garantindo o acesso a consultas de clínica geral. Foram realizadas 26.454 consultas em dez meses de funcionamento.