Cenas da luta de classes versão realidade virtual na série The Peripheral

É fácil que o espectador se perca nos efeitos visuais de The Peripheral, sejam eles mais discretos ou monumentais, implantados nas ruas que são como (bons) videojogos numa Londres futura mas reconhecível. Também é fácil encontrar na produção cultural actual histórias em que a realidade virtual toma conta das vidas de jovens que não sabem que são candidatos a heróis. The Peripheral é uma dessas histórias, transformada em série da Amazon Prime Video. Porém, baseia-se na obra homónima de William Gibson, o homem de Neuromante (1984), o inventor do termo ciberespaço. E, pode dizer-se, é uma boa história sobre algo mais do que fugir à realidade.