Costa apresenta novo avião KC-390 e reafirma compromisso de investir na Defesa

Depois de “650 mil horas de trabalho de engenharia portuguesa”, o avião que vai substituir os C-130 já se encontra em Portugal e será entregue à Força Aérea em Fevereiro. António Costa destacou o contributo do projecto para as Forças Armadas, a economia e as relações com o Brasil. E reafirmou o compromisso de reforçar as verbas da Defesa de forma “segura”.

O “maior projecto de aeronáutica” com “participação da indústria portuguesa”, como foi apresentado em 2016, está finalmente pronto para sair do chão. A aeronave KC-390, um avião militar de transporte estratégico produzido pela empresa brasileira Embraer com o contributo de empresas portuguesas que veio substituir os aviões Hércules C-130, já se encontra em Beja e no mês de Fevereiro vai ser entregue à Força Aérea Portuguesa (FAP).

Este é o primeiro de cinco aviões encomendados em 2019 à empresa brasileira por 872 milhões de euros e que chegarão a Portugal, um por ano, até 2027. A primeira aeronave, que se encontra na base aérea de Beja desde domingo passado, estará em posse da FAP em Fevereiro de 2023.

Na cerimónia de apresentação, esta quarta-feira, o primeiro-ministro salientou que este projecto contém “650 mil horas de trabalho de engenharia portuguesa” e destacou a importância do mesmo para a “capacitação das Forças Armadas e da Força Aérea”, o “estreitamento das relações com o Brasil” ou o “desenvolvimento do nosso cluster aeronáutico como importante componente da economia nacional”.

Segundo a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a despesa de aquisição das aeronaves há três anos, trata-se de um avião “capaz de executar operações estratégicas e tácticas, civis e militares, sem limitações, desde o transporte de tropas, veículos e cargas paletizadas, lançamento de pára-quedistas e carga, evacuações sanitárias, missões de busca e salvamento, reabastecimento aéreo e combate a incêndios florestais”.

O contrato inclui ainda “a contratação dos serviços de sustentação logística das aeronaves e do simulador de voo” e “a aquisição dos equipamentos de guerra electrónica”, de acordo com o mesmo documento.

Em Portugal, a construção dos KC-390 foi gerida pela Empresa de Engenharia Aeronáutica, que foi seleccionada pela Embraer para participar no consórcio de desenvolvimento destes aviões, em parceria com o Centro para a Excelência e Inovação da Indústria Automóvel e as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico.

Despesa orçamental com a Defesa será “segura, programada e previsível"

Depois de na semana passada o Presidente da República ter pedido novamente uma valorização orçamental da Defesa, António Costa sublinhou também o compromisso do executivo em “prosseguir uma trajectória programada, segura” e “previsível” de reforço da despesa com as Forças Armadas, que “tem de ter uma posição central no esforço do investimento do país”. Mas lembrou que é preciso não perder de vista que “os recursos não são ilimitados” e que as “necessidades são múltiplas”.

Defendendo a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que prevê um aumento de 8,3% na área da Defesa Nacional face à estimativa de 2022, o líder do executivo referiu que o programa orçamental neste sector contempla um crescimento de 25,5% relativamente às despesas de capital, reforça a capacidade de equipamento, operacionalidade e “plena utilização dos equipamentos” e prevê a “recuperação da manutenção naval e dos meios aéreos”.

O primeiro-ministro também não descurou a relevância de aumentar a despesa com a Defesa no âmbito da NATO, mas afirmou que mais do que esse compromisso, “temos o compromisso em Portugal de reforçar o investimento com a Defesa para melhor servir o interesse nacional”.

Este ano, a proposta de Orçamento do Estado prevê um investimento de 505,9 milhões de euros, “dos quais 301,4 milhões de euros se enquadram no âmbito da Lei de Programação Militar, em que se destaca a despesa relativa ao programa de aquisição das aeronaves militares de transporte estratégico KC-390”, segundo o relatório do OE2023.