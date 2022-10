Barrada a entrada de centenas de adeptos em recintos desportivos

Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto proferiu 544 condenações desde o início de 2022.

Mais de duas centenas de pessoas ficaram impedidas de entrar em recintos desportivos desde o início de 2022 devido a mau comportamento, revelou esta quarta-feira a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

“Desde 1 de Janeiro de 2022, a APCVD proferiu 544 condenações e entraram em vigor 230 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos.

Segundo números do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, gerido pela PSP, actualmente estão impedidos de entrar em recintos desportivos cerca de 250 adeptos, 180 dos quais por decisão da APCVD”, lê-se numa nota divulgada pelo organismo.

Só no terceiro trimestre do ano, entre Julho e Setembro, a APCVD proferiu mais 368 processos de contra-ordenação e entraram em vigor 68 medidas de interdição a recintos desportivos, “entre os quais os três adeptos identificados a propósito dos incidentes no Estoril-FC Porto, da sétima jornada a I Liga de futebol”.

“A maioria dos adeptos impedidos foram identificados pelas forças policiais por utilização de pirotecnia em espectáculos desportivos e estão ligados a grupos organizados, ou seja, claques”, explicou o organismo.

O arremesso de objectos, actos ou incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância são outros dos argumentos que levaram à interdição de adeptos.