Activista afegã e Covax recebem prémio Norte-Sul. “Nunca esqueceremos a vossa missão”, diz Marcelo

O presidente da Aliança Global para as Vacinas, Durão Barroso, salientou a importância da cooperação multilateral. A política e activista afegã Zarifa Ghafari pediu concertação internacional no combate aos taliban, que estão a violar os direitos das mulheres.

O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa de 2021 foi esta terça-feira entregue na Assembleia da República ao Mecanismo Covax, que acelerou o acesso a vacinas contra a covid-19 a nível mundial, e a Zarifa Ghafari, a mais nova presidente de câmara eleita no Afeganistão e activista pela luta dos direitos das mulheres. Na cerimónia, Durão Barroso, presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), salientou a importância do multilateralismo na actualidade e Ghafari apelou a uma intervenção a nível internacional contra o domínio dos taliban no Afeganistão.