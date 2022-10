Eleitores dos EUA estão preocupados com a democracia, mas votam a pensar na inflação

Sondagem da Universidade Siena e do jornal New York Times , a três semanas das eleições intercalares nos EUA, indica que temas como o aborto e a venda e posse de armas estão no fundo das preocupações. E mesmo as ameaças à democracia, reconhecidas por uma esmagadora maioria, são vistas como um problema menor.

A apenas três semanas do primeiro ciclo de eleições nos Estados Unidos após a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, uma grande maioria dos eleitores norte-americanos considera que a democracia está sob ameaça, e 50% dizem que o actual sistema político já não tem capacidade para reparar as divisões no país. Ainda assim, questões como a integridade das eleições e o estado da democracia estão entre os menores dos problemas dos eleitores no dia 8 de Novembro – superados, de longe, pela preocupação com o emprego e com a inflação.