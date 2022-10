Câmara de Matosinhos reforça apoios a munícipes para arrendamento em 2023

Prevê-se que 50% das famílias integradas no programa passem para os escalões superiores e que haja um aumento de 25% do número de famílias apoiadas.

A MatosinhosHabit prevê em 2023 aumentar em 25% o número de famílias apoiadas pelo Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento (PMAA), elevando o investimento para os 1,3 milhões de euros, revelou esta terça-feira à Lusa a presidente da empresa municipal.

“Com esta alteração do regulamento municipal prevemos que 50% das famílias integradas no programa passem para os escalões superiores e [haja] um aumento em 25% do número de famílias apoiadas”, precisou Manuela Álvares.

Em comunicado, a MatosinhosHabit anunciou estar previsto para 2023 “aplicar a todas as famílias que integram o PMAA a introdução de uma nova fórmula de cálculo do apoio, sendo expectável que se traduza num aumento do valor do apoio mensal atribuído pelo município a cada família”.

Fruto da nova fórmula de cálculo, Manuela Álvares avança que, “com base nestas projecções e impactos das restantes alterações, como a majoração em 10% para os todos jovens, o município passará a despender anualmente uma verba aproximada de 1,3 milhões de euros”.

“Ao longo dos dois últimos anos, o programa tem registado uma procura crescente, dado que se apresenta como uma resposta célere e adequada a muitas famílias que, embora com dificuldades económicas, reúnem condições para se manter no mercado de arrendamento privado. O objectivo definido para este programa em 2023 é o apoio efectivo a uma média de 800 famílias por mês”, revela a nota de imprensa.

Segundo a responsável, “actualmente são apoiadas mensalmente uma média de 700 famílias” e a procura “sofreu um ligeiro acréscimo a partir do segundo trimestre de 2022”, revelando que o padrão de pessoas apoiadas se “mantém heterogéneo”.

O PMAA apoia economicamente os munícipes beneficiários através de uma comparticipação mensal de uma parte do valor da renda. A operacionalização deste programa está delegada na empresa municipal desde 2009, sendo efectuada pelos serviços a análise das candidaturas e a sua constante reavaliação, conforme regulamento, refere o comunicado.