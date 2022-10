José Mota está de regresso ao Paços de Ferreira

José Mota está de regresso ao comando técnico do Paços de Ferreira, 15 anos depois, sucedendo a César Peixoto, informou nesta terça-feira o clube numa breve nota. “A direcção do FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com o técnico José Mota para assumir o cargo de treinador da equipa principal”, pode ler-se na nota informativa partilhada pelo Paços nas suas redes sociais.

José Mota, de 58 anos, regressa à casa na qual terminou a carreira de futebolista e se estreou como treinador principal, em cujas funções garantiu a primeira presença europeia do Paços, em 2007/08, na Liga Europa.

O experiente técnico, que reside na zona envolvente ao estádio Capital do Móvel, estava sem clube, depois de na época passada ter orientado o Leixões, da II Liga.

Não foram adiantados pormenores sobre a duração do contrato de José Mota ao Paços de Ferreira.